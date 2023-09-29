В МегаФоне назвали лидирующие по приросту туристов регионы
Мурманская и Амурская области выбились в лидеры по росту привлекательности для туристов. В летнем сезоне 2023 года эти регионы показали наибольший прирост путешественников. Как выяснили эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов, приток туристов в столицу российского заполярья и Благовещенск составил 39% и 17% соответственно.
По данным сотового оператора, в путешествиях по России россияне тратят на 10% больше интернет‑трафика, чем в домашнем регионе. При этом поиску ближайшей Wi‑Fi‑точки абоненты всё чаще предпочитают докупку пакета с гигабайтами.
В Мурманской области туристов интересовали озера для рыбалки и реки для сплава. Среди привлекательных для экскурсий объектов в Амурской области назван космодром Восточный, где минувшим летом прошло несколько пусков.
Среди других регионов в рейтинге прироста туристической привлекательности отмечен Дагестан (+17%), где россиян особенно привлекают гора Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум. В Забайкальском крае (+16%) туристы посещали систему Ивано-Арахлейских озёр, национальный парк «Алханай» и ленд-арт парк «Тужи». В Калининградской области (+16%) обязательными для посещения туристы считают остров Иммануила Канта в центре столицы региона и курорты Отрадное под Светлогорском и Зеленоградск.
Как отмечают в МегаФоне, в лидерах по общему количеству принятых за сезон туристов по-прежнему остаются Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. В пятерку также вошли Дагестан и Татарстан.
Чаще всего в путешествие по России отправляются москвичи, петербуржцы и самарчане. В топ-5 также вошли туристы из Югры и Башкирии. При этом, более половины всех поездок по стране совершают абоненты в возрасте от 31 до 45 лет. Любопытно, что в путешествиях россияне не тратят время на поиск ближайшей точки WiFi, а предпочитают докупку пакета с гигабайтами и расходуют на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru