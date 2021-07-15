В Крыму исключили необходимость справок для заселения в отели и гостиницы

Туристам, заселяющимся в отели, гостиницы и пансионаты Крыма, не потребуются справки об эпидокружении, вакцинации от коронавируса или отрицательном результате ПЦР-теста. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма региона.

В то же время тем, кто заселяется в санатории, справки необходимы.

В ведомстве уточнили, что каждый объект размещения «может вводить условия заселения на свое усмотрение».

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что дети и их сопровождающие, прибывающие в детские оздоровительные лагеря Крыма, должны предоставить полученные не ранее чем за 72 часа до даты заезда результаты ПЦР-теста на COVID-19 . При этом лагеря могут быть заполнены не более чем на 75%.

Ранее власти Краснодарского края сообщили, что с 1 августа в отели региона смогут заселяться только туристы, прошедшие вакцинацию или перенесшие COVID-19. Также в местах размещения разрешено принимать отдыхающих с отрицательным ПЦР-тестом, однако им необходимо будет привиться в течение трех дней после заезда, напоминает «Свободная пресса». Туристам, которые не пройдут вакцинацию в установленный срок, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает Ura.ru.

