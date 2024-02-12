В КНДР появится новая турзона для приема российских туристов
Новую Вонсан-Кальмаскую туристическую зону с отелями и гостиницами для российских туристов строят в Северной Корее. Об этом сообщили в правительстве Приморского края.
Как отмечается в заявлении, 9 февраля в КНДР направилась первая после четырехлетнего перерыва тургруппа из 98 россиян. Туристы посетили в том числе строящуюся Вонсан-Кальмаскую туристическую зону. Ее площадь составляет 2,8 кв. км, в зону входят 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов, четырехкилометровый пляж.
«Ожидается, что в ближайшие годы туристическая зона начнет работу и будет принимать российских туристов», — указали в региональном правительстве.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что посоветовал бы российским туристам отдыхать в Северной Корее, напоминает Ura.ru.
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