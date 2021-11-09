В Госдуме считают курорты Египта не готовыми к приёму туристов из РФ
Курорты Египта Шарм-эш-Шейх и Хургада пока не готов к возросшему потоку туристов из России. Так считает глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. В качестве обоснования своей позиции он напомнил о недавнем отравлении россиян в одном из отелей Хургады.
По словам Тарбаева, его больше интересует не возобновление чартеров в Египет, которые позволят снизить стоимость туристических путёвок, а состояние курортов. В комментарии NEWS.RU депутат подчеркнул, что парламентарии держат на контроле ситуацию с отравлением россиян.
Тарбаев также признал, что для повышения конкурентоспособности внутреннего туризма, придётся работать по целому ряду направлений. От комитета по туризму направлены поправки в бюджет, который будет обсуждаться 23 ноября.
Они касаются распространения кешбэка на детский туризм, на детские лагеря и увеличение суммы кешбэка на поездки на Дальний Восток. Одновременно ставится вопрос о ценах на внутрироссийские авиаперелёты.
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