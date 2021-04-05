В АТОР спрогнозировали сроки открытия Европы для российских туристов

Посещение европейских стран станет доступно россиянам лишь к осени либо к началу 2022 года. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе в интервью газете «Известия».

«В Европу летом мы вряд ли поедем. Прогнозы давать сложно, все зависит от ситуации, но мы видим, что пока ситуация там далека от нормализации — я имею в виду все, что касается пандемии и периодических локдаунов», — считает Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР добавила, что открытие Европы для отдыхающих связано с вакцинацией от коронавирусной инфекции.

Как отметила Ломидзе, границы для туристов из России уже открыла Греция. Ожидается, что россияне смогут посещать страну с 14 мая. Кроме того, для отечественных туристов открыт Кипр, готовится к приему россиян Хорватия.

Похожая ситуация складывается в Юго-Восточной Азии, считает эксперт. Ломидзе рассказала, что Таиланд, Вьетнам и Индонезия могут отменить карантин внутри страны уже к лету, однако открытие границ для туристов возможно не раньше осени.

