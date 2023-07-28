В Абхазии призвали воздержаться от купания в море

МЧС Абхазии призвало воздержаться от купания в море в связи с непогодой, сообщает РИА Новости.

В Батуми произошла драка грузин и россиян

В регионе отмечается ухудшение метеоусловий, включая усиление ветра и неспокойное море, в связи с чем спасательное ведомство республики просит граждан отказаться от морских процедур.

Ранее более сотни жителей Батуми протестовали перед прибывшим лайнером с россиянами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/DKTiP_SochiAdm
ТЕГИ:Чёрное МореАбхазия

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