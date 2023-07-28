В Абхазии призвали воздержаться от купания в море
28 июля 202316:06
МЧС Абхазии призвало воздержаться от купания в море в связи с непогодой, сообщает РИА Новости.
В регионе отмечается ухудшение метеоусловий, включая усиление ветра и неспокойное море, в связи с чем спасательное ведомство республики просит граждан отказаться от морских процедур.
Ранее более сотни жителей Батуми протестовали перед прибывшим лайнером с россиянами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru