В Абхазии призвали воздержаться от купания в море

В регионе отмечается ухудшение метеоусловий, включая усиление ветра и неспокойное море, в связи с чем спасательное ведомство республики просит граждан отказаться от морских процедур.



Ранее более сотни жителей Батуми протестовали перед прибывшим лайнером с россиянами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».