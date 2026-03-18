В 2025 году Тульскую область посетили более двух миллионов туристов
За 2025 год Тульскую область посетили свыше двух миллионов туристов, рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев на пресс-конференции в ТАСС.
При этом в рейтинг мест, которые нужно посетить путешественнику на территории области, Миляев включил музей-усадьбу «Ясная Поляна», в которой родился и жил Лев Толстой, музей-заповедник художника Василия Поленова и Тульский Кремль.
По его словам, также стоит прогуляться по Казанской набережной, прокатиться в Белев, Богородицкое, и съездить на Куликово поле. В общей сложности в Тульской области работает свыше 120 музеев.
По данным сервиса «Авито Путешествия» самым популярным регионом у российских путешественников в 2025 году стала Московская область. В топ-5 также вошли Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Ставропольский край, напоминает «Радиоточка НСН».
