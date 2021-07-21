Туристы раскритиковали российские курорты на Чёрном море

Россияне, которые в силу разных причин не смогли выехать за границу, раскритиковали российские курорты на Чёрном море за антисанитарию, грубость персонала и завышенные цены, сообщает NEWS.ru.

Так, Катарина из Москвы, которая с подругой и двумя детьми решили отдохнуть в Сочи, рассказали порталу, что коттедж с одной спальней и большой кухней обошёлся им в 80 тысяч рублей за 13 дней. За эти деньги они получили частые отключения горячей воды, которая могла отсутствовать целые сутки, а также ползающих по стенам тараканов, плохо работающую канализацию.

Предпринимательница из Москвы Любовь Орлова, решила отдохнуть в Крыму, однако вместо оплаченного номера повышенной комфортности её едва не поселили меньшую по размеру комнату. Кроме того, она пожаловалась на неумение сотрудников отелей правильно рассчитывать количество нужной пищи, из-за чего туристы остаются голодными, а также посоветовала проверять счета в ресторанах, так как в них могут оказаться блюда, которые человек не заказывал.

Певица Регина Ромманова сравнила отдых в санаториях Минеральных Вод и Железноводска с Турцией и Кипром. По её словам, ресторанный сервис в российских городах «оставляет желать лучшего». Девушка осталась недовольна качеством продуктов и ценами, и отметила, что за такую же стоимость можно устроить гораздо более изысканный ужин, да ещё и за границей.

Ранее Росавиация отказала российским авиакомпаниям в допуске к полётам на курорты Египта, сообщает RT.

