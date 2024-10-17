Туристический налог введут в Краснодаре с 2025 года

Согласно данным, сумма налога составит 100 рублей в сутки, его будут оплачивать проживающие в гостиницах, отелях, мотелях и хостелах. Указывается, что от налога освобождаются участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, спецоперации на Украине, инвалиды и еще ряд категорий граждан.

Список планируется расширить, включив в него многодетные семьи.

Ранее сообщалось, что власти Калининграда планируют ввести туристический налог с 1 января 2025 года. Согласно предложению горсовета, налоговая ставка в 2025 году составит 1%. Планируется, что она будет расти вплоть до 2029 года, передает «Радиоточка НСН».

