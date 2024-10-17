Туристический налог введут в Краснодаре с 2025 года

Туристический налог планируют ввести в Краснодаре со следующего года, сообщил мэр города Евгений Наумов своем Telegram-канале.

Он отметил, что ежегодно в город приезжают свыше миллиона гостей. По словам Наумова, это дополнительная нагрузка на зоны отдыха, инфраструктуру, а они требуют постоянного обновления и содержания.

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Согласно данным, сумма налога составит 100 рублей в сутки, его будут оплачивать проживающие в гостиницах, отелях, мотелях и хостелах. Указывается, что от налога освобождаются участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, спецоперации на Украине, инвалиды и еще ряд категорий граждан.

Список планируется расширить, включив в него многодетные семьи.

Ранее сообщалось, что власти Калининграда планируют ввести туристический налог с 1 января 2025 года. Согласно предложению горсовета, налоговая ставка в 2025 году составит 1%. Планируется, что она будет расти вплоть до 2029 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Карина Ивашко
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