Тунис и Марокко изменили условия въезда для российских туристов
Североафриканские средиземноморские страны Тунис и Марокко обновили условия въезда для российских туристов, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Туристы, прилетающие в Тунис, теперь независимо от вакцинации будут обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее, чем за 72 часа до поездки. Для организованных туристов эта норма вступит в действие с 10 июля. На детей до 12 лет новые требования распространяться не будут.
Со своей стороны, Марокко из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России переместило нашу страны из так называемой группы «А» в группу «В».
При посещении этой страны российским туристам надо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 48 часов. Привитые туристы будут освобождены от карантина. А вот невакцинированным россиянам по прибытии в Марокко придется соблюдать 10-дневный карантин, а на девятый день сдать ПЦР-тест. Эти требования вступают в силу с 6 июля.
Россия официально возобновила авиасообщение с Марокко с 10 июня. Авиасообщение с Тунисом пока не возобновлено, однако в эту страну летают по разовым разрешениям грузопассажирские рейсы, отмечает АТОР.
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