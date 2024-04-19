Цены на размещение в Сочи в первом квартале 2024 года выросли на 17%
Средний тариф на размещение в гостиницах Сочи в первом квартале 2024 года вырос на 17,3%, сообщила управляющий партнер и СЕО гостиничного оператора SATEEN GROUP Валентина Магидс.
По ее словам, в среднем по России динамика составила 25,9%, а Сочи по темпам роста далеко не в первых рядах.
Отмечается, что в Сочи очень сложный конкурентный рынок, такого трафика, как в центральных городах России, здесь нет.
При этом летний отдых в премиальных отелях Турции оказался на 15-20% дешевле, чем в Сочи, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
В России наблюдается катастрофическая нехватка отелей четырех-пяти звезд, чем пользуются отельеры Сочи, заявил в связи с этим вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН». По его словам, цены на размещение в более премиальных отелях за год выросли до 20%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru