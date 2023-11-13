TEZ TOUR: турецкие отели снизили цены на 30% на лето 2024 года
Многие отели в Турции снизили цены на 30% на летний отдых в 2024 году, рассказал генеральный директор туроператора TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
Он отметил, что спрос на отдых в Турции среди россиян значительно снизился. Причиной Арзуманов назвал повышение цен отельерами.
Директор туроператора заявил, что турецкие отели не хотят терять российских туристов и приняли решение скорректировать стоимость путевок, пишет «Интерфакс».
Арзуманов уточнил, что из-за резкого повышения цен на отдых Турция в текущем году недосчитается около миллиона туристов.
По данным группы компаний «Слетать.ру», туры в Египет подешевели на 30% на фоне палестино-израильского конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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