TEZ TOUR: турецкие отели снизили цены на 30% на лето 2024 года

Многие отели в Турции снизили цены на 30% на летний отдых в 2024 году, рассказал генеральный директор туроператора TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

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Он отметил, что спрос на отдых в Турции среди россиян значительно снизился. Причиной Арзуманов назвал повышение цен отельерами.

Директор туроператора заявил, что турецкие отели не хотят терять российских туристов и приняли решение скорректировать стоимость путевок, пишет «Интерфакс».

Арзуманов уточнил, что из-за резкого повышения цен на отдых Турция в текущем году недосчитается около миллиона туристов.

По данным группы компаний «Слетать.ру», туры в Египет подешевели на 30% на фоне палестино-израильского конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Борис Бабанов
ТЕГИ:ОтелиТуризмТурция

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