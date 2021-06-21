Стало известно число российских туристов, которые смогут прилететь в Анталью
Глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз заявил, что 22 июня ожидаются 33 рейса с российскими туристами, сообщает РИА Новости.
По его словам, это примерно десять тысяч российских граждан, которые прилетят в Турцию после возобновления авиасообщения. Он также выразил надежду, что в последующие дни эта цифра вырастет до 20-25 тысяч российских гостей в день.
«В следующие четыре месяца могут приехать около четырёх миллионов туристов из России. Россияне составляют 40% всех туристов в провинции Анталья», - отметил Явуз.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что полномасштабное авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня, сообщает RT.
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