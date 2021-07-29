Стали известны цены на отдых на курортах Египта с прямым перелетом

Недельный отдых на египетских курортах с прямым перелетом обойдется россиянам почти в 80 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщает «Свободная пресса», ссылаясь на данные системы бронирования туроператора «Библио Глобус».

В частности, пакетный тур на двоих на 7 ночей в трехзвездочный отель (все включено) в Шарм-эш-Шейхе обойдется в 80 тысяч рублей. При этом тур в отель 4 звезды с завтраками — от 82 тысяч рублей, тур по системе «все включено» от 86,5 тысяч рублей.

Аналогичный тур в трехзвездочный отель Хургады будет стоить 78 тысяч рублей для двоих взрослых, с питанием «все включено» — 83 тысячи рублей. Цены на отдых в отеле 4 звезды (все включено) стартуют от 83 тысяч рублей.

По данным Ассоциации туроператоров России, цены на отдых в Египте примерно на 60% выше, чем на аналогичные предложения на курортах Турции. При этом туроператоры рассчитывают, что цены на туры в Египет снизятся в случае запуска чартеров в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

