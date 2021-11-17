СМИ: свыше половины туроператоров РФ оказались на грани банкротства

Более половины российских туроператоров не смогут вернуть туристам средства за несостоявшиеся из-за эпидемии коронавируса туры, сообщают «Известия».

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Многие страны и регионы остаются закрытыми для российских туристов. Это не позволило туроператорам исполнить в 2021 году обязательства перед туристами, взятые в прошлом году. В результате более 60 процентов туроператоров, которые состоят в Едином федеральном реестре, попали в зону риска и могут стать банкротами.

Под угрозой – средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. В настоящее врнемя более 50 процентов оплаченных, но не реализованных туров все еще находятся в подвешенном состоянии, многие туристы ждут возвращения денег.

Тем временем, Россия с 1 декабря возобновит авиасообщение с рядом стран.

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ФОТО: flickr/The Shopping Sherpa
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