СМИ: свыше половины туроператоров РФ оказались на грани банкротства

Многие страны и регионы остаются закрытыми для российских туристов. Это не позволило туроператорам исполнить в 2021 году обязательства перед туристами, взятые в прошлом году. В результате более 60 процентов туроператоров, которые состоят в Едином федеральном реестре, попали в зону риска и могут стать банкротами.

Под угрозой – средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. В настоящее врнемя более 50 процентов оплаченных, но не реализованных туров все еще находятся в подвешенном состоянии, многие туристы ждут возвращения денег.

Тем временем, Россия с 1 декабря возобновит авиасообщение с рядом стран.

