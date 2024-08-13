«Сила и мощь!»: Очевидцы рассказали об извержении вулкана на Курилах

На курильском острове Парамушир у вулкана Эбеко образовался новый кратер. Этот момент удалось запечатлеть туристам. Среди них оказалась и наша коллега – сотрудница «Мультимедиа Холдинга» Дарья Лисицкая. Она рассказала НСН о своих впечатлениях от путешествия по Дальнему Востоку.

«Мне нравится здесь абсолютно всё: настроение небольшого приморского городка, погода, которая меняется с космической скоростью, постоянная туманность. Это такое наслаждение - находиться на краю Земли… Я нашла свое место, я нашла свой тип отдыха: походы в горы, когда оказываешься прямо над облаками, прогулки вдоль берега океана , когда у ног плещется прибой, возможность увидеть всю силу и мощь природы воочию. Штормы, извергающиеся вулканы, обрушения многолетних скал - всё здесь, всё рядом. В таких местах, среди больших масштабов, в горах, у океана, я ощущаю свою "маленькость" в этом мире, а вместе с тем и ничтожность каких-то житейских проблем. Планирую поездки на другие острова Сахалина, это просто невозможная любовь!» - рассказала она.

Эбеко — один из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды, он часто попадает в объективы. Высота вулкана почти 1160 метров, к тому же у него необычная вершина, как считалось ранее, из трех кратеров. Теперь там два действующих прорыва, видео публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

