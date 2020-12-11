Сергунина: Москва представила туристический потенциал на роуд-шоу для компаний из Юго-Восточной Азии

Комитет по туризму Москвы организовал в режиме онлайн роуд-шоу для компаний Юго-Восточной Азии. В ходе мероприятия представители компаний познакомились с туристическими возможностями российской столицы, сообщили в пресс-службе комитета.

Отмечается, что гостями мероприятия стали 396 представителей туристической отрасли из Малайзии, Таиланда, Сингапура и Индонезии.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что во время роуд шоу 25 столичных туроператоров и отелей провели свыше 900 онлайн-встреч с иностранными партнерами.

Также зарубежным компаниям представили проекты комитета по туризму с англоязычным контентом: портал Discover Moscow и туристический сервис Russpass, с помощью которого гости российской столицы могут заранее спланировать маршрут своего путешествия и выбрать места для посещения. Запуск Russpass станет конкурентным преимуществом России в сфере туризма после снятия ограничений по борьбе с коронавирусом, заявила Сергунина.







