Сергей Суханов стал новым главой корпорации «Туризм.РФ»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что новым генеральным директором корпорации «Туризм.РФ» назначен Сергей Суханов, сообщает ТАСС.

По словам Чернышенко, Суханов хорошо знаком с проблемами отрасли, имеет опыт их решения, «отлично разбирается в проектировании и строительстве туристической инфраструктуры».

Вице-премьер напомнил, что, будучи заместителем мэра Сочи, Суханов разработал концепцию развития города, как горноклиматического курорта, которая затем легла в основу программы строительства объектов к Олимпийским и Паралимпийским играм 2014 года.

«Уверен, что благодаря грамотному управлению Сергея Суханова, корпорация совместно с Ростуризмом в короткие сроки выведут внутренний туризм на новый уровень», - резюмировал Чернышенко.

