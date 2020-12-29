Сергей Суханов стал новым главой корпорации «Туризм.РФ»
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что новым генеральным директором корпорации «Туризм.РФ» назначен Сергей Суханов, сообщает ТАСС.
По словам Чернышенко, Суханов хорошо знаком с проблемами отрасли, имеет опыт их решения, «отлично разбирается в проектировании и строительстве туристической инфраструктуры».
Вице-премьер напомнил, что, будучи заместителем мэра Сочи, Суханов разработал концепцию развития города, как горноклиматического курорта, которая затем легла в основу программы строительства объектов к Олимпийским и Паралимпийским играм 2014 года.
«Уверен, что благодаря грамотному управлению Сергея Суханова, корпорация совместно с Ростуризмом в короткие сроки выведут внутренний туризм на новый уровень», - резюмировал Чернышенко.
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