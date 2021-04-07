«РЖД» возвращает сезонные летние поезда дальнего следования
Более 80 сезонных поездов из регионов России на курорты Северного Кавказа и Черноморское побережье вернутся в график, сообщает пресс-служба «РЖД».
В сообщении говорится, что из-за растущего спроса в летний период в график вернутся как маршруты, которые ранее регулярно назначались в предыдущие годы, так и новые поезда, организованные по просьбам пассажиров.
В частности, в расписании появятся поезда № 99/100 Нижний Новгород - Кисловодск, № 831/832 Владикавказ - Туапсе, двухэтажный поезд № 277/278 Санкт-Петербург - Анапа и т.д.
Кроме того, в Анапу, Адлер, Новороссийск и Имеретинский курорт летом можно будет выехать из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Мурманска, Кирова, Чебоксар, Череповца, Архангельска, Самары, Екатеринбурга, Томска, Читы, Новокузнецка и других городов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил увеличить пропускную способность железных дорог на Дальнем Востоке, сообщает RT. По его словам, это необходимо сделать, в том числе, с учётом возможности использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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