Russpass собрал тематические туры и маршруты ко Дню Победы
Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что цифровой сервис Russpass составил подборку тематических туров и маршрутов по России ко Дню Победы, сообщает пресс-служба столичного градоначальника.
«Музеи и мемориалы Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, других городов - все они хранят частичку нашей истории, память о защитниках Родины и подвиге поколения Победы», - отметила Сергунина.
В частности, маршрут по Москве посвящён битве столицу и включает обелиск «Москва - город-герой», мемориал «Могила Неизвестного Солдата» и мемориальный комплекс «Штыки», а также Государственный музей обороны Москвы и Музей Победы на Поклонной горе, где 7 мая откроется новая экспозиция «Мир после войны».
Маршрут в Санкт-Петербурге посвящён единственному пути, который связывал блокадный Ленинград с Большой землей. Он начинается на берегу Ладожского озера и включает музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни», где гостям расскажут про доставку по ледовой дороге продовольствия, топлива и боеприпасов, а также вывозе раненых и больных.
Маршрут «Севастопольский вальс» посвящён 250-дневной обороне Севастополя и включает мемориалы и музеи, в том числе, памятник солдату и матросу на мысе Хрустальном. Маршрут по Волгограду стартует от историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и проходит через знаменитый дом Павлова, в котором бойцы Красной Армии около двух месяцев держали оборону.
Сергунина добавила, что в специальном разделе на Russpass содержится информация об более чем 50 готовых маршрутах и отдельных объектов для посещения в разных регионах страны в праздничные выходные.
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