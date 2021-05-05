Russpass собрал тематические туры и маршруты ко Дню Победы

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что цифровой сервис Russpass составил подборку тематических туров и маршрутов по России ко Дню Победы, сообщает пресс-служба столичного градоначальника.

«Музеи и мемориалы Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, других городов - все они хранят частичку нашей истории, память о защитниках Родины и подвиге поколения Победы», - отметила Сергунина.

В частности, маршрут по Москве посвящён битве столицу и включает обелиск «Москва - город-герой», мемориал «Могила Неизвестного Солдата» и мемориальный комплекс «Штыки», а также Государственный музей обороны Москвы и Музей Победы на Поклонной горе, где 7 мая откроется новая экспозиция «Мир после войны».

Маршрут в Санкт-Петербурге посвящён единственному пути, который связывал блокадный Ленинград с Большой землей. Он начинается на берегу Ладожского озера и включает музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни», где гостям расскажут про доставку по ледовой дороге продовольствия, топлива и боеприпасов, а также вывозе раненых и больных.

Маршрут «Севастопольский вальс» посвящён 250-дневной обороне Севастополя и включает мемориалы и музеи, в том числе, памятник солдату и матросу на мысе Хрустальном. Маршрут по Волгограду стартует от историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и проходит через знаменитый дом Павлова, в котором бойцы Красной Армии около двух месяцев держали оборону.

Сергунина добавила, что в специальном разделе на Russpass содержится информация об более чем 50 готовых маршрутах и отдельных объектов для посещения в разных регионах страны в праздничные выходные.

