РСТ опроверг сообщения СМИ о возврате денег за несостоявшиеся туры

Российский союз туроператоров объяснил распоряжение правительства от 15 апреля, которое некоторые СМИ трактовали как указание туроператорам чуть ли не в срочном порядке выплатить средства за туры, несостоявшиеся в 2020 году и-за пандемии.

«Упомянутое распоряжение – не более чем технический документ, продлевающий на 2021 год не обязанность, а право туроператора компенсировать стоимость туров из средств фонда персональной ответственности», - уточнили в союзе туроператоров.