РСТ опроверг сообщения СМИ о возврате денег за несостоявшиеся туры
Российский союз туроператоров объяснил распоряжение правительства от 15 апреля, которое некоторые СМИ трактовали как указание туроператорам чуть ли не в срочном порядке выплатить средства за туры, несостоявшиеся в 2020 году и-за пандемии.
«Упомянутое распоряжение – не более чем технический документ, продлевающий на 2021 год не обязанность, а право туроператора компенсировать стоимость туров из средств фонда персональной ответственности», - уточнили в союзе туроператоров.
По словам руководителя комитета РСТ по правовым вопросам Георгия Мохова, в связи с тяжелейшим состоянием турбизнеса правительство не обязывает туроператоров выплатить средства из фонда персональной ответственности, но допускает такую возможность.
Таким образом, туроператоры, принявшие решение воспользоваться фондом персональной ответственности для возврата туристам денежных средств по договорам, заключенным по 31 марта 2020 года, могут в течение одного месяца, начиная с 15 апреля 2021 года, уведомить ассоциацию «Турпомощь» и в течение полугода сформировать реестр требований.
По окончании формирования реестра ассоциация «Турпомощь» производит выплаты из фонда - в течение 60 дней с момента получения от туроператора всех необходимых документов.
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