РСТ: Египет и Таиланд возглавили топ направлений на новогодние праздники

Египет и Таиланд возглавили рейтинг самых популярных направлений среди российских путешественников на новогодние каникулы. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на агрегаторы пакетных туров.

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Популярны у российских туристов и ОАЭ. По словам директора по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олега Козырева, средняя стоимость отдыха одного человека в Египте составит 255 тысяч рублей, в Таиланде — 359 тысяч рублей, в ОАЭ — 360 тысяч рублей.

В десятку наиболее популярных направлений на Новый год, по данным портала «Слетать.ру», вошли Таиланд, Египет, Россия, ОАЭ, Турция, Китай, Шри-Ланка, Куба, Абхазия и Мальдивы.

Ранее Казахстан, Абхазия и Турция вошли в топ-3 популярных направлений у российских путешественников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / NARONG SANGNAK
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