Ростуризм завершил продажи туров с кешбэком
Продажи туров с кешбэком в России завершилась, выделенные на поездки в этом году средства исчерпаны. Об этом сообщили в Ростуризме.
Как отметили в ведомстве, программа кешбэка «оказалась очень востребована у туристов», и выделенная сумма «была выбрана полностью раньше 14 сентября».
По данным Ростуризма, с начала года программой воспользовались более 1,6 млн граждан, которые приобрели туров и проживания в отелях с кешбэком суммарно более чем на 34 млрд рублей.
При этом туристы получили в виде кешбэка около 6,7 млрд рублей, отмечает RT.
Программа туристического кешбэка должна была завершиться 31 августа, напоминает Ura.ru. Однако Ростуризм продлил предложение еще на две недели, чтобы стимулировать продажи в низкий сезон.
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