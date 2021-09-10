Ростуризм завершил продажи туров с кешбэком

Продажи туров с кешбэком в России завершилась, выделенные на поездки в этом году средства исчерпаны. Об этом сообщили в Ростуризме.

Как отметили в ведомстве, программа кешбэка «оказалась очень востребована у туристов», и выделенная сумма «была выбрана полностью раньше 14 сентября».

По данным Ростуризма, с начала года программой воспользовались более 1,6 млн граждан, которые приобрели туров и проживания в отелях с кешбэком суммарно более чем на 34 млрд рублей.

При этом туристы получили в виде кешбэка около 6,7 млрд рублей, отмечает RT.

Программа туристического кешбэка должна была завершиться 31 августа, напоминает Ura.ru. Однако Ростуризм продлил предложение еще на две недели, чтобы стимулировать продажи в низкий сезон.

