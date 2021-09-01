Ростуризм продлил до середины сентября продажи путёвок с кешбэком
У жителей России еще есть возможность экономно путешествовать по стране: ростуризм продлил до середины сентября продажи путёвок с кешбэком. Росссияне смогут уехать таким образом с 1 октября по 24 декабря.
В пресс-службе ведомства рассказали, что в речные и морские круизы можно поехать с 1 сентября и до окончания навигации. В Ростуризме добавили, что в этом году граждане купили туров на 32 млрд 400 млн рублей, им вернулось примерно 6 млрд рублей.
Ранее россияне высказались о внутреннем туризме. Стало известно, что высокие цены и состояние инфраструктуры чаще всего вызывают раздражение у россиян во время путешествий по регионам страны. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
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