Россияне стали чаще выбирать отдаленные регионы России для путешествий

Отмечается, что 18% всех авторских туров на лето приходится на Камчатку. Туристы выбирают сплавы, яхтинг, путешествия на внедорожниках, пешие походы и экскурсии, отмечает «Газета.Ru».

Также российские путешественники активно бронируют туры в Бурятию (17%), Красноярский край (11%), плато Путорана (10%) и Сахалин (8%).

Ранее самыми популярными направлениями в январе среди россиян стали Москва и Дубай, напоминает RT.

