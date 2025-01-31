Россияне стали чаще выбирать отдаленные регионы России для путешествий

Российские туристы стали чаще отдавать предпочтение авторским турам в удаленные регионы страны, сообщает платформа YouTravel.me.

Туристы из России стали вдвое чаще путешествовать в Китай

Отмечается, что 18% всех авторских туров на лето приходится на Камчатку. Туристы выбирают сплавы, яхтинг, путешествия на внедорожниках, пешие походы и экскурсии, отмечает «Газета.Ru».

Также российские путешественники активно бронируют туры в Бурятию (17%), Красноярский край (11%), плато Путорана (10%) и Сахалин (8%).

Ранее самыми популярными направлениями в январе среди россиян стали Москва и Дубай, напоминает RT.

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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
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