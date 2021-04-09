Россиянам могут запретить летать в Турцию
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией совместно с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора обсудит вопрос прекращения авиасообщения с Турцией из-за участившихся случаев заболевания в стране. Именно из этой страны в Россию завозится большее количество завоза новых штаммов COVID-19.
По предварительным данным, популярное среди россиян направление могут закрыть для въезда туристов на месяц или ввести обязательный карантин для прибывающих из Турции путешественников на родину, сообщает РБК.
В апреле эксперты уже заявляли о возможном запрете поездок в Турцию из России. Специалисты отмечают, что решение может быть принято 9 апреля, и у правительства есть несколько вариантов действий.
Ранее советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин рассказал в эфире НСН, куда отправятся на майские праздники большинство российских туристов
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