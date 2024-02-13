Россия обсуждает со странами Африки открытие новых авианаправлений
Россия планирует расширить географию полетов со странами Африки и ведет по этому поводу переговоры, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента Африки МИД РФ Всеволода Ткаченко.
«Задача поставлена решениями российско-африканских саммитов, и соответствующая работа ведется – разумеется, с учетом непростых экономики и логистики», – сказал он.
Как указал дипломат, российские авиаперевозчики начали летать в африканские страны, расположенные к югу от Сахары, не так давно. В сентябре 2022 «Аэрофлот» начал выполнять перелеты на Сейшелы, а в декабре 2023 – на Маврикий.
Ранее посол Танзании заявил о планах открыть прямое авиасообщение с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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