Россия лидирует по числу посетивших Турцию туристов в 2024 году

Так, Россия заняла лидирующую позицию по числу посетивших Турцию туристов за минувший год.

Отмечается, что в 2024 году Турцию посетили на 6% больше российских путешественников, чем за 2023 год.

Ранее в Альянсе турагентств перечислили лучшие направления для отдыха весной, напоминает RT.

