Россия лидирует по числу посетивших Турцию туристов в 2024 году
31 января 202511:49
Более 6,7 миллиона российских туристов посетили Турцию в 2024 году, сообщили в турецком статбюро.
Так, Россия заняла лидирующую позицию по числу посетивших Турцию туристов за минувший год.
Отмечается, что в 2024 году Турцию посетили на 6% больше российских путешественников, чем за 2023 год.
Ранее в Альянсе турагентств перечислили лучшие направления для отдыха весной, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru