Россия лидирует по числу посетивших Турцию туристов в 2024 году

Более 6,7 миллиона российских туристов посетили Турцию в 2024 году, сообщили в турецком статбюро.

Туристы из России стали вдвое чаще путешествовать в Китай

Так, Россия заняла лидирующую позицию по числу посетивших Турцию туристов за минувший год.

Отмечается, что в 2024 году Турцию посетили на 6% больше российских путешественников, чем за 2023 год.

Ранее в Альянсе турагентств перечислили лучшие направления для отдыха весной, напоминает RT.

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ФОТО: Алексей Зотов / ТАСС
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