Российские авиакомпании заявили о готовности возобновить полёты в Египет

Представитель российской авиакомпании S7 заявил, что перевозчик готов возобновить полёты в курортные города Египта и намерен запросить соответствующее разрешение авиавластей, сообщает ТАСС.

О готовности летать на курорты Египта также рассказали в российской авиакомпании Azur air, где намерены сформировать план полётов после получения детальной официальной информации.

Запуск чартерных рейсов не исключили и в «Уральских авиалиниях». Соответствующих разрешений от оперштаба и Росавиации также ожидает и авиакомпания «Россия».

Ранее президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта, сообщает RT. Напомним, документ запрещал российским авиакомпаниям летать на территорию арабской республики, за исключением рейсов в город Каир.

