Российские авиакомпании заявили о готовности возобновить полёты в Египет

Представитель российской авиакомпании S7 заявил, что перевозчик готов возобновить полёты в курортные города Египта и намерен запросить соответствующее разрешение авиавластей, сообщает ТАСС.

О готовности летать на курорты Египта также рассказали в российской авиакомпании Azur air, где намерены сформировать план полётов после получения детальной официальной информации.

Запуск чартерных рейсов не исключили и в «Уральских авиалиниях». Соответствующих разрешений от оперштаба и Росавиации также ожидает и авиакомпания «Россия».

Ранее президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта, сообщает RT. Напомним, документ запрещал российским авиакомпаниям летать на территорию арабской республики, за исключением рейсов в город Каир.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Alex Beltyukov / wikimedia.org
ТЕГИ:ЕгипетРоссияАвиакомпанииАвиаперевозчикиУральские Авиалинии
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры