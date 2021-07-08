Российские авиакомпании заявили о готовности возобновить полёты в Египет
Представитель российской авиакомпании S7 заявил, что перевозчик готов возобновить полёты в курортные города Египта и намерен запросить соответствующее разрешение авиавластей, сообщает ТАСС.
О готовности летать на курорты Египта также рассказали в российской авиакомпании Azur air, где намерены сформировать план полётов после получения детальной официальной информации.
Запуск чартерных рейсов не исключили и в «Уральских авиалиниях». Соответствующих разрешений от оперштаба и Росавиации также ожидает и авиакомпания «Россия».
Ранее президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта, сообщает RT. Напомним, документ запрещал российским авиакомпаниям летать на территорию арабской республики, за исключением рейсов в город Каир.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- Депутат Мособлдумы назвал условия смягчения антиковидных ограничений
- Работу общепита в ночное время запретили в Ингушетии
- Евросоюз направил России запрос на переговоры о взаимном признании ковид-сертификатов
- Российские авиакомпании заявили о готовности возобновить полёты в Египет
- Военнослужащие Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе
- Талибы заявили, что не дадут использовать Афганистан для нападения на Россию
- Путин открыл движение на заключительном участке ЦКАД
- Медсестра в Калужской области вместо вакцины от COVID-19 вколола пациенту физраствор
- Рядом с МКС пролетел космический мусор
- Российский самолёт-амфибию Бе-200 направили в Турцию для тушения пожаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru