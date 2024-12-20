Рекордное число страховых случаев в путешествиях происходит на Шри-Ланке и в Таиланде
Самыми популярными направлениями туризма в 2024 году стали Турция, ОАЭ и Египет, Таиланд и Шри-Ланка, сообщает «Ингосстрах» со ссылкой на статистику проданных страховых полисов.
В число самых востребованных направлений также вошли Абхазия, Куба, Мальдивы и страны Шенгенского соглашения. Часть российских туристов выбирали для себя Китай, который демонстрирует значительный потенциал роста туристического потока после отмены коронавирусных ограничений.
Вместе с тем в 2024 года заметна тенденция роста обращений по страховым случаям из Непала и Бразилии, новых туристических направлений для россиян. Подобный тренд подтверждает растущий интерес россиян к экзотическому отдыху и нестандартным туристическим маршрутам.
Среди частых страховых случаев эксперты отмечают травмы при выпадении из поезда во время экскурсии на Шри-Ланке, и призывают туристов быть осторожнее. Еще один распространенный страховой случай в путешествиях – транспортные происшествия, которые чаще всего случались с российскими туристами в Таиланде. Согласно статистике «Ингосстраха» именно там происходит рекордное число аварий на дорогах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru