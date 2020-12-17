Путин рассказал о программе кэшбека
17 декабря 202014:12
Президент РФ Владимир Путин заявил о важности развития внутреннего туризма. Он напомнил, что в стране запущена программа поддержки внутреннего туризма. На кэшбек предусмотрено 15 миллиардов рублей, а освоено чуть больше миллиарда.
Он отметил, что программа будет перенесена на 2021 год.
Путин отметил, что требуется время и средства для того, чтобы в туристических регионах России появилась хорошая инфраструктура. Президент пообещал, что на это будут выделяться средства.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru