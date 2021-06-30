Путин объяснил завышенные цены на отдых на российских курортах их перегрузкой

Цены на отдых на российских курортах порой превышают аналогичные предложения за рубежом из-за того, что спрос превышает предложение, заявил президент России Владимир Путин.

«То, что у нас цены завышены. Да, судя по всему, это происходит. С чем это связано сегодня? Многие страны, несмотря на то, что кто-то открывается, тем не менее, закрыты. Люди побаиваются ездить за границу, и правильно делают, потому что там каждый день меняются правила. <<…>> Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры. Прежде всего, на юге страны - в Краснодарском крае и в Крыму. Как только предложения не справляются со спросом, сразу идут (вверх - прим. НСН) цены. Во всей рыночной экономике это происходит», - сказал Путин в среду в ходе Прямой линии.

По его словам, долгие годы государство вкладывало недостаточно денег в туристическую инфраструктуру, однако сейчас стоит задача ее развития.

В частности, создана госкорпорация по внутреннему туризму и его объем увеличивается.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее объявил, что с 1 июля курорты Кубани будут принимать граждан в отелях, гостиницах и санаториях только при наличии ПЦР-теста, а с 1 августа курорты будут доступны только для вакцинированных отдыхающих.

После этого в Ассоциации туроператоров России заявили о нежелании россиян ехать на курорты Кубани из-за вакцинации.

