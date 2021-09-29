Путин назвал число граждан РФ, посетивших Турцию с начала года
Президент России Владимир Путин заявил, что за 9 месяцев 2021 года Турцию посетили 2,5 миллиона российских туристов, сообщает РИА Новости.
На встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом российский лидер рассказал, что два года назад на турецких курортах отдохнули 6,8 миллиона россиян, а в 2020 - только 1,5 миллиона.
Путин отметил, вызванный пандемией кризис нанёс большой урон туристической отрасли, однако в настоящее время «ситуация постепенно исправляется».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах в Сочи Путин и Эрдоган не будут обсуждать Крым, сообщает RT.
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