Прибалтика столкнулись с кризисом туризма из-за ситуации на Украине

В отчете говорится, что доверие туристов в целом снизилось к путешествиям на европейском направлении. Имидж Европы как безопасного места для отдыха пошатнулся, особенно на рынках США и Канады.

Геополитическая обстановка сильнее всего ударила по туризму Литвы, Эстонии, Латвии, а также Польши, Чехии и Финляндии. Кроме того, по версии авторов отчета, заметнее всего пострадал Кипр — он потерял 90% российского рынка и полностью украинский, констатирует ETC.

Ранее вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал «Радиоточке НСН», что прямое авиасообщение увеличит спрос среди россиян на поездки в Саудовскую Аравию, на данный момент 80% поездок приходится на религиозный туризм, но регион делает все для привлечения путешественников.

