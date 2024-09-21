Прибалтика столкнулись с кризисом туризма из-за ситуации на Украине

Спрос на отдых в регионах Восточной Европы резко сократился из-за ситуации на Украине, сообщила Европейская комиссия по туризму (European Travel Comission) в своем сентябрьском отчете.

Летом Европу посетили 140 тысяч российских туристов

В отчете говорится, что доверие туристов в целом снизилось к путешествиям на европейском направлении. Имидж Европы как безопасного места для отдыха пошатнулся, особенно на рынках США и Канады.

Геополитическая обстановка сильнее всего ударила по туризму Литвы, Эстонии, Латвии, а также Польши, Чехии и Финляндии. Кроме того, по версии авторов отчета, заметнее всего пострадал Кипр — он потерял 90% российского рынка и полностью украинский, констатирует ETC.

Ранее вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал «Радиоточке НСН», что прямое авиасообщение увеличит спрос среди россиян на поездки в Саудовскую Аравию, на данный момент 80% поездок приходится на религиозный туризм, но регион делает все для привлечения путешественников.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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