Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на программу туристического кешбэка будет дополнительно выделено 4,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
По словам главы правительства, программа, предусматривающая возврат 30% затрат на туристические поездки внутри России, продлевается «по поручению президента».
«Чтобы больше людей смогли отдохнуть, путешествуя по нашей стране», - добавил Мишустин
Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко рассказали, что в России разрабатывается программа туристического кешбэка для школьников и молодёжи, сообщает RT. Старт реализации данной программы запланирован на лето 2021 года.
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