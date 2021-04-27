Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на программу туристического кешбэка будет дополнительно выделено 4,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

По словам главы правительства, программа, предусматривающая возврат 30% затрат на туристические поездки внутри России, продлевается «по поручению президента».

«Чтобы больше людей смогли отдохнуть, путешествуя по нашей стране», - добавил Мишустин

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко рассказали, что в России разрабатывается программа туристического кешбэка для школьников и молодёжи, сообщает RT. Старт реализации данной программы запланирован на лето 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости
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