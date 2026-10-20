В столичном отеле Marco Polo by MOSS Hospitality появятся два новых пространства
В московском отеле Marco Polo by MOSS Hospitality появятся два новых пространства — культурная гостиная и тематический номер от «Авито Путешествий».
Интерьер гостиной создала актриса и телеведущая Вера Кинчева, а за дизайн тематического номера отвечала Олимпиада Арефьева.
В культурной гостиной представлены предметы разных эпох: винтажная мебель, зеркала, люстры. Пространство будет использоваться для мероприятий — музыкальных вечеров, лекций, дискуссий. Первое событие запланировано на ноябрь и посвящено современной Москве.
Тематический номер — авторская интерпретация интерьера, в котором могла бы жить Джейн МакГилл, благотворительница, по заказу которой в 1904 году построили здание отеля. В оформлении использованы винтажные предметы, текстиль, шкатулки и фотографии Сергея Прокудина‑Горского.
Забронировать номер и посетить гостиную путешественники смогут с 23 октября.
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