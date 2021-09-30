Подмосковье вошло в топ-5 наиболее популярных направлений по всем программам Ростуризма

Современные тренды и стратегии развития туристической сферы в Подмосковье и России стало основной темой форума «PRO{ТУРИЗМ}. Профессионально о туризме». Он состоялся на площадке Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Истре.

В форуме представители власти, бизнеса и туристической индустрии Подмосковья и других регионов страны. А также туроператоры и агенты, владельцы отелей и инвесторы, сотрудники артпространств, предприятий и музеев. В мероприятии приняла участие руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила достижения региона, в котором за последние годы, с точки зрения развития туристической инфраструктуры, произошли значительные изменения.

Так, Московская область вошла в пятерку наиболее популярных направлений по всем программам Ростуризма. Как отметил исполнительный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Красноперов, Московская область – интересный и перспективный регион для развития туризма. При этом эксперты отмечают, что самые быстро развивающееся направление в мире — агротуризм и гастрономический туризм.

На форуме работала выставка, где был представлен туристский потенциал Подмосковья: 15 приоритетных территорий и стенд народных художественных промыслов региона. В рамках форума было подписано 2 соглашения о сотрудничестве.

