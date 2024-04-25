По Кавказу будет курсировать поезд с вагоном-спа и сауной
Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) представила обновленный туристический поезд «Жемчужина Кавказа», сообщается в Telegram-канале компании.
В его состав впервые войдет вагон-спа. Также в состав поезда включены вагоны-купе, СВ, люкс и вагон-душ. В вагоне-ресторане можно заказать блюда кавказской кухни, а в вагоне-баре проводится анимационная программа.
В вагоне-спа будут работать инфракрасная сауна, душевые кабины и зона отдыха. В штабном вагоне заработает ресепшен. Оформление каждого вагона будет посвящено одной из республик Кавказа.
В 2024 году поезд совершит 21 рейс из Москвы и один – из Тюмени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru