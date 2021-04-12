Песков переадресовал правительству вопрос о поездках в Турцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация об ограничениях на поездки в Турцию в настоящий момент отсутствует.

По его словам, он может только переадресовать этот вопрос в правительство, потому что с учетом развития ситуации с коронавирусом именно там принимаются такие решения.

Ковидные тучи над Турцией. От этого проиграют все?

Вопрос о закрытии авиасообщения с Турцией встал из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране. Туристические поездки в Турцию уже запретил Китай, заодно отменив рейсы авиакомпании Turkish Airlines на свою территорию. О полной остановке авиасообщения также заявил Иран.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что самое значительное количество завезенных в Россию штаммов COVID-19 приходится именно на Турцию, причем речь идет как раз о мутировавших штаммах – британском и южноафриканском.

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ФОТО: pixabay.com
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