Песков переадресовал правительству вопрос о поездках в Турцию

Вопрос о закрытии авиасообщения с Турцией встал из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране. Туристические поездки в Турцию уже запретил Китай, заодно отменив рейсы авиакомпании Turkish Airlines на свою территорию. О полной остановке авиасообщения также заявил Иран.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что самое значительное количество завезенных в Россию штаммов COVID-19 приходится именно на Турцию, причем речь идет как раз о мутировавших штаммах – британском и южноафриканском.

