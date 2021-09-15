Названы самые популярные среди россиян направления в бархатный сезон
Российские туристы в бархатный сезон полетят в Грецию, Турцию и на Кипр. К таким выводам пришли аналитики «Росгосстраха», изучив предпочтения туристов на сентябрь-октябрь 2021 года.
Так, больше всего страховых полисов было оформлено на этот период на полеты в Грецию (15,5%), Турцию (10,4%) и Кипр (5,6%). Также в топ-5 направлений вошли Хорватия и Италия. Среди редких направлений выделяются Марокко, Саудовская Аравия и Доминиканская Республика.
Российские горнолыжные курорты станут самыми востребованными в преддверии Нового года, заявила ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН. По ее словам, хитом продаж будут горнолыжные направления, а Шерегеш возглавит топ зимнего бронирования.
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