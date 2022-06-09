Назван топ стран ближнего зарубежья для поездок россиян

Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора Алеан Илья Уманский в пресс-центре НСН заявил, что спрос на поездки в соседние страны вырос до 400%.

«В этом году мы видим резкий рост на этих направлениях: Узбекистан показывает у нас увеличение спроса более чем на 400% относительно прошлого года, потом идет Киргизия – почти такие же показатели, 391%. Следующий в рейтинге Азербайджан – вырос почти на 200%, дальше Армения – на 112%, завершает рейтинг республика Беларусь – спрос вырос более чем на 50%», - отметил Уманский.

Ранее руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора Алеан Илья Уманский в пресс-центре НСН рассказал, что россияне посещают ближайшие страны не только как туристы, но и для оформления банковских карт.

