Назван способ сэкономить на новогоднем туре
Авиакомпании и отели повышают цены на свои услуги в те периоды, когда туристический поток резко увеличивается, в частности, в новогодние праздники, сообщает радио Sputnik со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна.
По его словам, поездка в такие дни может обойтись на 70 процентов дороже средней стоимости аналогичного тура, запланированного на другое время. Это традиционная попытка компенсировать отсутствие доходов в постновогодние даты, когда турпоток обычно существенно снижается. Это касается как международного, так и внутреннего турпотока.
Максимальным спросом пользуются туры, которые приходятся на определенные числа.
Уменьшить расходы на путевку можно, если перенести поездку на более ранние или более поздние даты.
Средняя стоимость проживания в отелях Санкт-Петербурга в новогодние каникулы составляет 7088 рублей в сутки, что на 26 процентов больше, чем годом ранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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