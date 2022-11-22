Назван способ сэкономить на новогоднем туре

По его словам, поездка в такие дни может обойтись на 70 процентов дороже средней стоимости аналогичного тура, запланированного на другое время. Это традиционная попытка компенсировать отсутствие доходов в постновогодние даты, когда турпоток обычно существенно снижается. Это касается как международного, так и внутреннего турпотока.

Максимальным спросом пользуются туры, которые приходятся на определенные числа.

Уменьшить расходы на путевку можно, если перенести поездку на более ранние или более поздние даты.

Средняя стоимость проживания в отелях Санкт-Петербурга в новогодние каникулы составляет 7088 рублей в сутки, что на 26 процентов больше, чем годом ранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

