Назван самый труднодоступный регион России для отпуска в 2022 году
Директор национального туроператора Алеан Илья Уманский отметил, что этим летом Крым «просаживается» на 46% по загруженности.
Южные курорты России в разной степени страдают из-за транспортных ограничений в этом сезоне, заявил руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора Алеан Илья Уманский в пресс-центре НСН.
«Безусловно, самый «труднодоступный» регион юга России - Крым, ввиду отсутствия авиаперевозки, туда объективно дольше всего добираться на автомобиле, в этом направлении присутствует ограниченное железнодорожное сообщение. Мы сейчас видим, что Крым просаживается в своей загрузке примерно на 46% относительно такого же периода в прошлом году, Анапа и Геленджик – 31% и 12» соответственно, Туапсе просаживается на 8%. При этом Сочи с полноценной транспортной доступностью практически не страдает», - рассказал Уманский.
Сезон отпусков в России стартовал в условиях максимальной неопределенности. Так, Европа снимает ковидные ограничения, но лететь туда напрямую россияне не могут, а в самой России уже в 17-ый раз подряд продлевают ограничение полетов в 11 южных аэропортов. Некоторые авиаперевозчики отменяют полетные программы в Ростов-на-Дону, Симферополь, Анапу, Геленджик и Воронеж сразу до конца лета.
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