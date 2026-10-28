Национальный парк «Угра» появился в приложении «Зеленая кнопка»
Калужский национальный парк «Угра» стал доступен в мобильном приложении «Зеленая кнопка».
В приложении также доступна функция «Узнай зубра», которая позволяет идентифицировать животных, обитающих по берегам реки Угра. Позднее в «Зеленой кнопке» появится информация о туристическом маршруте Большая калужская тропа, значительная часть которой проходит по территории национального парка. В цифровое пространство также планируется включить арт-парк «Никола-Ленивец». Всё это позволит объединить в одном приложении природные, культурные и событийные маршруты.
Руководитель проекта «Зеленая кнопка» Александр Железняк рассказал, что удобные сервисы для посетителей помогают лучше понимать туристические потоки, развивать нужную инфраструктуру и беречь природу. Самим же туристам стало удобно со своего смартфона оформлять разрешение на посещение парка, оплачивать туристическую стоянку и аренду оборудования.
Железняк подчеркнул, что «Зеленая кнопка» развивается в нескольких направлениях, расширяя функционал приложения и увеличивая число подключенных охраняемых природных территорий в регионах России. Приложение одновременно помогает не только путешественникам, но и сотрудникам национальных парков. Система собирает данные о посещаемости, сезонности, востребованности маршрутов и услуг, а также анализирует потребности туристов в развитии инфраструктуры.
Как отмечает новостной агрегатор СМИ2, из-за регулярных ограничений в работе интернета в Калужской области туристам рекомендуют заранее скачать карты нацпарка и оформить разрешение на его посещение.
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