Наталья Сергунина рассказала о стенде Москвы на турвыставке MITT
Правительство Москвы примет участие в международной туристической выставке MITT, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Выставка пройдет с 16 по 18 марта в столичном выставочном центре «Крокус Экспо». В программе - специальная экспозиция от российских регионов, пленарные сессии, обучающие курсы, конкурс стартапов и конференция, посвященная информационным технологиям в туризме.
По словам Сергуниной, власти Москвы в период пандемии коронавируса создавали все необходимые условия для того, чтобы туристическая отрасль смогла пережить это время с наименьшими потерями. Она также выразила надежду, что начинающийся теплый сезон как минимум на рынке внутреннего туризма принесет компаниям отрасли поводы для оптимизма.
На выставке власти города, в частности, представят программу Safe TravelsDiscover Moscow, по которой гостиницы, театры, кафе, рестораны и другие объекты туристической инфраструктуры смогут получить международный знак Safe Travels, который подтверждает, что предприятие соответствует нормам безопасности.
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