На майских праздниках российские туристы на 67% чаще обращались в страховую компанию, чем в прошлом году

С 24 апреля по 14 мая за страховыми выплатами в «Ингосстрах» обратились 1540 туристов, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уточняется, что 430 страховых случаев произошло в Таиланде. Вторая страна по количеству обращений туристов - Объединенные Арабские Эмираты, в которых произошло 323 страховых случая. В Турции было зафиксировано 308 обращений, а в Египте – 162.

Самыми частыми причинами обращений за страховыми выплатами были разные травмы, кишечные инфекции и различные простудные заболевания.

В «Ингосстрахе» также рассказали и о самых больших выплатах туристам. Так, отдыхающего в Таиланде сбило волной, в результате чего турист получил закрытый перелом голени. Пришлось делать операцию, которая обошлась в более чем 10 тысяч долларов. На Шри-Ланке туриста также сбило волной. Операция и дополнительные расходы по восстановлению после перелома ключицы и ребра составили 17 тысяч долларов.

Заместитель директора департамента урегулирования убытков дирекции розничного бизнеса страховой компании Дмитрий Кренев советует всем путешественникам обзавестись полисом страхования выезжающих за рубеж. Если туристу понадобится медицинская помощь, то страховщик поможет решить все возникающие вопросы.

