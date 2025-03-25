На Бали введены новые правила для туристов
Власти индонезийского острова Бали выпустили циркуляр с новыми правилами поведения для иностранных туристов, сообщает агентство Antara.
Они предписывают иностранным туристам носить скромную и соответствующую одежду, особенно при посещении священных мест, туристических достопримечательностей и общественных мест или во время участия в мероприятиях на острове.
Гостям в целях защиты природы запрещается мусорить, загрязнять источники, использовать одноразовый пластик.
Ранее россиянина депортировали с Бали за исполнение песни на фоне священного вулкана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru