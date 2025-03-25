На Бали введены новые правила для туристов

Они предписывают иностранным туристам носить скромную и соответствующую одежду, особенно при посещении священных мест, туристических достопримечательностей и общественных мест или во время участия в мероприятиях на острове.

Гостям в целях защиты природы запрещается мусорить, загрязнять источники, использовать одноразовый пластик.

Ранее россиянина депортировали с Бали за исполнение песни на фоне священного вулкана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

