Минкурортов Крыма пригласило поучаствовать в конкурсе «Мастера гостеприимства»

Второй сезон Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» стартует при поддержке Ростуризма и Росмолодежи, сообщило Министерство курортов и туризма Крыма. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», зарегистрироваться на него можно до 15 января 2021 года welcomecup.ru, отметили в ведомстве.

В задачи конкурса входит поиск лучших управленцев и авторских проектов в сфере туризма и гостеприимства. Его участники могут предложить авторский тур, событийное мероприятие или фестиваль, инвестиционный проект или проект по строительству и модернизации туристической инфраструктуры, образовательный, информационный или просветительский проект.

Предполагается, что лучшие проекты получат поддержку и будут предложены к реализации в регионах России. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства.

По итогам первого сезона были определены 62 победителя, в том числе четыре от Республики Крым.Три лучших проекта были отобраны Ростуризмом для дальнейшей акселерации и сопровождения.

