Минэкономразвития: Турпоток по РФ в зимний сезон может составить 33 млн поездок
Число туристических поездок в зимнем сезоне по России (с ноября по март), вырастет на четыре миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 33 миллиона, допустил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Всероссийского совещания по подготовке к зимнему туристическому сезону.
Он отметил, что нагрузка на курорты будет расти и дальше, поэтому важно скоординировать действия транспортной отрасли, регионов, отельеров, а также надзорных и контрольных органов. Решетников подчеркнул необходимость создания условий, чтобы туристы комфортно и безопасно добрались до места отдыха и уехали в позитивном настроении.
Решетников добавил, что большая нагрузка ожидается также на транспортный сектор.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что турпоток по России с мая по август составил 35 миллионов поездок, что на 11% больше, чем за такой же период годом ранее. По его словам, самые популярные направления – это Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru