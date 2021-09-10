Куба попросила Россию увеличить число авиарейсов

Куба просит Россию увеличить количество авиарейсов. Об этом рассказала замминистра туризма страны Мария дель Кармен Орельяна, передает «РИА Новости».

По ее словам, этому способствует сокращение количества случаев заражением коронавирусной инфекцией и увеличение числа вакцинированных россиян. Орельяна добавила, что с 15 ноября Куба собирается поэтапно снимать ограничения на въезд, введённые из-за COVID-19, и открыть границы для туристов.

Ранее сообщалось, что власти Кубы и Никарагуа выразили соболезнования в связи с гибелью Зиничева.


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Фото: facebook.com/LaHabana
ТЕГИ:Куба
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